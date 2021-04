Ce efect neasteptat are pentru britanici recenta blocare a Canalului Suez. Au ramas fara aceste decoratiuni

Aceasta este o problema importanta pentru britanici, care incepand din secolul XIX iubesc sa plaseze aceste mici personaje in centrul gradinilor lor.In timp ce numarul gradinarilor aspiranti a crescut in mod considerabil, odata cu carantinele succesive introduse in Marea Britanie pentru a combate pandemia de coronavirus, oferta de pitici de gradina nu a tinut pasul. Si mai grav, oferta de pitici s-a diminuat. Din cauza paralizarii traficului maritim, provocat luna trecuta de blocarea Canalului Suez, numerosi pitici de gradina nu au ajuns inca in Marea Britanie, fiind inchisi in continuare in containerele de pe nave."Din pacate nu am mai vazut pitici de gradina de sase luni, indiferent de materialul din care sunt produsi: plastic, piatra sau ceramica", sustine Ian Byrne, care conduce un magazin cu articole pentru gradinarit. Gestionarul magazinului Highfield Garden World, din vestul Angliei, a explicat pentru BBC ca, dupa o crestere masiva a vanzarilor, compania sa este pe cale sa contacteze furnizorii din Europa si China pentru a rezolva "problemele de aprovizionare".Directorul general de la Garden Centre Association, Iain Wylie, a aratat ca problema este provocata de faptul ca lanturile de aprovizionare s-au confruntat cu o enorma presiune din cauza pandemiei si blocarii canalului Suez, unde nava cargo Ever Given de 200.000 de tone a ramas intepenita timp de sase zile dupa o furtuna de nisip. "Mobilierul de gradina, decoratiunile, printre care si piticii de gradina, sunt blocate in containere", a explicat Iain Wylie.Grupul suedez Ikea a recunoscut si el luna trecuta ca s-a confruntat cu probleme similare de aprovizionare din cauza cererii puternice si a problemelor de expeditie.Firma Lloyd's List estimeaza ca blocarea Canalului Suez a impiedicat, in fiecare zi, trecerea unor marfuri cu o valoare estimata la 9,6 miliarde de dolari intre Asia si Europa.