Britanicii judeca niste irakieni implicati si in rapirea jurnalistilor romani

In procesul angajatei britanice, Margaret Hasssan, care a fost rapita si ucisa, vor fi judecati doi irakieni, iar reteaua din care faceau parte este banuita de sechestrarea altor 14 straini, printre care si cei trei jurnalisti romani.

Un alt barbat banuit de impuscarea in cap a lui Margaret Hassan este de asemenea vizat. Cel de-al patrulea suspect, Mustafa Salman al-Jubouri, a fost condamnat in iunie 2006 la inchisoare pe viata pentru implicarea sa in acest caz, informeaza Times.

Insa liderul retelei a ramas in libertate si exista informatii conform carora el s-ar ascunde in Siria. Un ofiter de politie care lucra la solutionarea acestui caz de cand Margaret Hassan a fost rapita, la 19 octombrie 2004, la Bagdad, este hotarat sa ii aduca pe toti in fata justitiei.

Cei opt membri ai retelei, aflati in doua masini, au organizat o ambuscada pentru a o rapi pe angajata organizatiei umanitare care se indrepta spre Bagdad. Soferul acesteia a fost batut crunt, iar colegul de origine irakiana al lui Hassan a fost amenintat cu pistolul.

Ea a fost luata din masina ei si obligata sa urce in cea a rapitorilor. Margaret Hassan a fost sechestrata timp de aproximativ doua zile, dupa care a fost mutata la o ferma din Arab Jabour, din sudul Baghdadului. Ulterior, ea a fost ucisa.

Grupul de rapitori este banuit de sechestrarea a 14 straini, printre care doi reporteri francezi, trei jurnalisti romani, un reporter italian si unul spaniol.

