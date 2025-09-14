Bulgaria: A fost adoptata prima lege privitoare la conflictul de interese

Joi, 16 Octombrie 2008, ora 18:03
In urma presiunilor UE pentru o lupta mai eficienta impotriva coruptiei, parlamentul bulgar a adoptat joi pentru prima data o lege privitoare la conflictul de interese.

Noua lege obliga toti angajatii administratiei publice sa declare ca "nu au niciun interes personal sau familial care sa le influenteze impartialitatea si obiectivitatea", relateaza AFP.

Ei vor face obiectul unei amende, daca nu completeaza o astfel de declaratie si pot fi demisi, daca este constatat un conflict de interese.

Adoptarea legii "de prevenire si descoperire a unui conflict de interese" a fost provocata de o dezbatere aprinsa in cadrul societatii bulgare, in urma unui scandal in agentia guvernamentala de infrastructura rutiera, in februarie.

Directorul agentiei Veselin Gheorghiev a fost obligat sa demisioneze si este anchetat de Parchet pentru ca a acordat contracte societatii fratelui sau, pentru un program finantat mai ales de UE.

Intr-un raport publicat la 23 iulie, Comisia Europeana a blocat peste 800 milioane de euro fonduri destinate Bulgariei, in urma unor anchete care au demonstrat nereguli si in urma unor cazuri de coruptie.

