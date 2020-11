Noi masuri anti-pandemie in Bulgaria. Batranii pot merge la farmacie si la magazin doar intre orele 08.00 si 10.00

Cum pot merge batranii la cumparaturi

Toate restaurantele, cafenelele si barurile pot functiona numai intre orele 06:00 si 23:30. In restul timpului sunt permise doar serviciile de livrare, conform novinite.com La magazinele alimentare si farmacii, intre orele 08:00 si 10:00 pot face cumparaturi doar persoane cu varsta de cel putin 65 de ani. Nicio persoana mai tanara de 65 de ani nu va fi servita in intervalul de doua ore specificat.Accesul minorilor in centrele comerciale este autorizat doar in prezenta unui parinte, tutore sau oricarui alt adult.Cursurile traditionale in invatamantul gimnazial si liceal sunt suspendate in districtele cu morbiditate mai mare de 119,9 la 100.000 locuitori in ultimele 14 zile sau daca in perioada 4-11 noiembrie mai mult de 15% dintre elevi au absentat de la cursuri din cauza aparitiei simptomelor de COVID-19.In privinta invatamantului superior, cursurile in persoana sunt suspendate, cu exceptia exercitiilor practice care nu pot fi facute in sistem de videoconferinta.Exceptii sunt permise pentru disciplinele medicale, practica in spitale si examenele pentru obtinerea specialitatii in sistemul de sanatate, cu respectarea stricta a masurilor de prevenire si control ale bolilor infectioase.Sunt suspendate internarile si operatiile chirurgicale planificate in spitale si in centrele oncologice, cu exceptia transplantului de organe, tesuturi si celule, tratarii pacientilor cu afectiuni oncologice, nasterilor asistate (indiferent de metoda de nastere), tratamentelor pe termen lung si asistentei psihiatrice.Potrivit site-ului coronavirus.bg, autoritatile de la Sofia au raportat joi dimineata 3.945 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost efectuate 10.830 de teste Real Time PCR, ceea ce inseamna o rata de pozitivitate de 36,42%.Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Bulgara a ajuns la 87.311, dintre care 58.699 sunt cazuri active. In spitalele bulgare sunt internati 4.478 pacienti cu COVID-19, dintre care 276 la sectiile de terapie intensiva.Pana in prezent s-au vindecat 26.714 de persoane care fusesera infectate cu noul coronavirus (dintre care 915 miercuri), iar 1.898 de pacienti au decedat din cauza COVID-19.