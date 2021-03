Bulgaria a stabilit ce reguli trebuie sa respecte turistii straini la vara. Cum vor putea fi folosite umbrelele

Mastile faciale vor fi, de asemenea, obligatorii in aceasta vara pentru oricine sta in zone comune inchise si trebuie mentinuta distantarea sociala, a declarat luni Ministerul Turismului din Sofia.CITESTE SI: Pasaportul de vaccinare, doar o chestiune de timp? Ce spun expertii despre utilitatea unui astfel de document Pe plaja, o umbrela poate fi folosita de cel mult doua persoane sau de membrii unei singure familii. De asemenea, se vor aplica numeroase alte reglementari de igiena.Industria turistica a Bulgariei a fost puternic afectata de pandemia de coronavirus in 2020. Numarul calatorilor din strainatate, care sunt esentiali pentru industrie, au scazut, iar turistii interni nu au putut compensa enormele pierderi.Inainte de pandemie, turismul a generat 12% din produsul intern brut al celei mai sarace tari din UE.