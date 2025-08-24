Bulgaria cauta muncitori straini pentru Nabucco si South Stream

Bulgaria intentioneaza sa aduca in tara muncitori calificati pentru a construi conductele internationale South Stream si Nabucco si centrala nucleara de la Belene, pentru ca tara se confrunta cu un deficit de forta de munca, a declarat, miercuri, ministrul Muncii Emilia Maslarova, citat de Reuters.

"Este vorba despre zeci de mii de muncitori, majoritatea in constructie, energie si turism", a declarat ministrul.

Membra a Uniunii Europene de un an, Bulgaria a inceput deja sa aduca in tara cativa muncitori straini, in special din Macedonia si Turcia, pentru modernizarea drumurilor si pentru constructia de hoteluri si centre comerciale.

Relansarea economica datorata reformelor pentru aderarea la UE si mediul de afaceri din ce in ce mai atragator au redus somajul la 7%, cel mai scazut nivel de la caderea comunismului in 1989.

Pe de alta parte, populatia Bulgariei a scazut la 7,8 milioane, dupa ce in ultimii 18 ani in jur de un milion de tineri au emigrat in America de Nord si Europa de Vest incercand sa scape de tranzitia dureroasa catre economia de piata si slujbe mai bine platite.

"Importam muncitori oricum, dar acum, proiectele de infrastructura mai ample vin cu investitii straine mari, ceea ce ne obliga sa grabim procesul", a spus Maslarova.

Muncitorii ucraineni, moldoveni, macedoneni, sarbi si turci sunt deja interesati de locuri de munca in Bulgaria, potrivit datelor Ministerului Muncii de la Sofia. Forta de munca ar putea veni insa si din Vietnam, India si Egipt, a spus ministrul, subliniind insa ca nu s-au luat decizii in acest sens.

Guvernul dominat de socialisti urmeaza sa detalieze planurile cu angajatorii, pentru a vedea ce categorii de muncitori sunt necesare in urmatorii cinci ani si in ce regiuni ale tarii. Maslarova a spus ca statul va supraveghea strict implementarea acordurilor bilaterale incheiate cu tarile de provenienta ale muncitorilor si ca acestea sa fie in conformitate cu normele europene.

In pofida unei cresteri economice robuste, Bulgaria ramane cea mai saraca tara UE, salariul mediu net fiind in jur de 350 de euro pe luna.

