Bulgaria: motiune de cenzura impotriva guvernului

Joi, 21 Februarie 2008, ora 12:31
Bulgaria: motiune de cenzura impotriva guvernului

Parlamentul bulgar dezbate joi o motiune de cenzura impotriva Guvernului, in urma unor acuzatii de coruptie. Parlamentarii din opozitie sustin ca Executivul, condus de Serghei Stanisev ar trebui dizolvat, pentru ca este prea corupt, informeaza News Bulgaria.

In opinia politicienilor, fenomenul coruptiei la nivel inalt a prejudiciat imaginea bulgarilor in lume. In plus, autoritatea statului bulgar in Uniunea Europeana este discreditata, din cauza coruptiei.

Reprezentantii celor mai importante partide din opozitie au adoptat o declaratie comuna prin care cer tuturor cetatenilor sa participe la un mars de protest ce va fi organizat in timpul dezbaterilor din forul legislativ.

In urma cererii comune peste 15.000 de cetatenii s-au alaturat protestului initiat de partidele de opozitie impotriva coruptiei din guvern.

