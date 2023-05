Bunicul lui Obama a fost torturat de soldatii britanici

Bunicul lui Barack Obama, noul presedinte al americii, a fost torturat si inchis de trupele britanice in timpul luptelor pentru independenta din Kenya din anii 1950.

Bunicul lui Obama a facut parte din miscarea de independenta din Kenya si a fost arestat in 1949 si inchis timp de doi ani. Familia sa a sustinut ca acesta a fost torturat de gardienii care doreau sa afle informatii despre insurgenti, arata The Telegraph.

"Gardienii africani erau instruiti de soldatii albi sa ii biciuasca pe prizonieri in fiecare dimineata si seara pana cand isi marturiseau faptele. Cateodata ii torturau strangandu-le testiculele cu instrumente de metal. I-au bagat ace in unghii si in fese", povesteste a treia sotie a lui Hussein Onyango.

Violenta l-a lasat pe barbat cu resentimente fata de britanici. Obama vorbeste despre chinurile suportate de bunicul sau in memorii, intitulate "Dreams from My Father" si sustine ca acesta a fost gasit nevinovat, nefiind implicat direct in revolta cunoscuta sub numele de Mau Mau.

Revolta a fost reprimata cu o brutalitate, fiind ucisi cel putin 12.000 de rebeli, majoritatea din tribul Kikuyu. Unii istorici afirma ca ar fi fost vorba de 50.000 de morti.