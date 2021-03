Cainii presedintelui Joe Biden se intorc la Casa Alba. Unul dintre ei ar fi muscat un agent de securitate

De ce au plecat cainii presedintelui Biden de la Casa Alba

Joe Biden a precizat, raspunzand unei intrebari adresate de un jurnalist, ca "muscatura nici nu i-a strapuns pielea". El a adaugat ca aproape toata lumea il iubeste pe Major, primul caine luat de la adapost care a ajuns la Casa Alba, scrie Digi 24 "A scapat Major de probleme?", a fost intrebat presedintele Statelor Unite de catre George Stephanopoulos, jurnalist ABC News. "Da", a raspuns Biden, razand. Major este un catel luat de la adapost. Nu a muscat pe nimeni cat sa-i strapunga pielea"."L-am trimis acasa, nu l-am exilat. Jill urma sa plece pentru patru zile, eu urma sa lipsesc doua, asa ca l-am trimis acasa (in Delaware, n.r.). Oriunde te intorci, dai de cate doi oameni pe care nu ii cunosti. Ei au facut o miscare, iar el a vrut sa ne apere. Este un caine foarte dragut. 80% dintre oamenii de acolo il iubesc. Tot ce face este sa-i linga si sa dea din coada", a mai spus Biden.Cei doi caini din rasa ciobanesc german ai presedintelui american Joe Biden, Champ si Major, au fost trimisi inapoi in Delaware de la Casa Alba, in urma unui incident in care unul dintre patrupezi l-ar fi muscat pe un agent de securitate, relateaza CNN.Major, cainele mai tanar al lui Joe Biden, un ciobanesc german in varsta de 3 ani ar fi muscat un membru al echipei de securitate de la Casa Alba, insa nu se stiu inca detalii cu privire la acest incident.