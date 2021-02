Campania de vaccinare a inceput in Australia. Premierul Scott Morrison, printre primii australieni imunizati - VIDEO

Morrison a fost a 12-a persoana careia i s-a administrat vaccinul Pfizer la un eveniment transmis in direct de televiziuni, descris ca o "deschidere de cortina" pentru campania de imunizare a populatiei.Jane Malysiak, in varsta de 85 de ani, a fost prima persoana din Australia careia i s-a facut vaccinul. Malysiak, nascuta in Polonia , locuieste in Australia de la varsta de 13 ani.Morrison, purtand drapelul Australiei pe masca, a stat alaturi de Malysyak cand aceasta a fost vaccinata. "Sunt fericita ca am fost vaccinata", a spus femeia, incurajata apoi de Morrison sa faca semnul "V" de la vaccin.Dupa Malysiak, i s-a administrat vaccinul altei persoane in varsta, iar apoi catorva persoane din prima linie a luptei cu coronavirusul."Acesta este inceputul unui pas foarte important. De acum incolo, cu fiecare zi care trece lucrurile vor deveni din ce in ce mai normale", a declarat Scott Morrison.Australia isi propune sa vaccineze aproximativ 4 milioane de oameni pana in prima parte a lunii martie.