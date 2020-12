Marea Britanie restrictioneaza promotiile la alimentele bogate in grasimi

Retailerii de dimensiuni medii si mari nu vor mai putea oferi promotii de tip "cumpara unul si primesti al doilea produs gratuit" sau "trei la pretul de doua" pentru produse nesanatoase, a anuntat luni Departamentul pentru Sanatate si Asistenta Sociala. Retailerii specializati precum magazinele care vand ciocolata sunt scutiti.Aceste restrictii sunt destinate sa "garanteze ca alegerea sanatoasa este cea mai facila alegere", a precizat Ministrul Sanatatii, Jo Churchill. "Crearea unui mediu care ajuta pe toata lumea sa manance mai frecvent alimente sanatoase este crucial pentru imbunatatirea starii de sanatate a tarii", a spus Jo Churchill.Aceasta campanie destinata combaterii obezitatii vine dupa ce datele oficiale arata ca 63% dintre adultii din Marea Britanie sunt supraponderali sau obezi iar unul din trei copii este supraponderal cand trece de ciclul primar de invatamant.Pe langa faptul ca tratarea obezitatii costa anual Serviciul National de Sanatate (NHS) aproximativ sase miliarde de lire sterline (8,1 miliarde de dolari), pandemia de coronavirus a scos in evidenta riscurile la care sunt expuse persoanele supraponderale.Chiar si premierul britanic Boris Johnson a facut o legatura intre internarea sa in spital pentru infectie cu coronavirus, in luna aprilie a acestui an, si faptul ca este supraponderal pentru ca in luna iunie sa anunte ca si-a schimbat punctul de vedere libertarian cu privire la alimentatie si sanatatea publica.Citeste si https://ziare.com/social/stiri-sociale/salariile-sefilor-dgaspc-urilor-din-tara-si-achizitiile-din-pandemie-1652106