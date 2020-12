Angela Markel spera ca vaccinarile vor ajuta la infrangerea COVID-19

Vorbind sambata in podcastul saptamanal video, ea a avertizat ca aceasta nu este o chestiune de doar cateva luni."Dupa peste noua luni de pandemie, acum vedem lumina la capatul tunelului", a spus Merkel, adaugand ca spera ca unul sau mai multe vaccinuri sa devina disponibile in curand.Merkel a subliniat ca ajutorul masiv de la stat in contextul pandemiei de COVID-19 nu poate continua la nesfarsit la nivelurile actuale, exprimandu-se inaintea negocierilor din parlament pentru bugetul pe 2021."Guvernul federal, landurile si consiliile trebuie sa lucreze impreuna intr-o maniera constructiva pentru a depasi pandemia si consecintele acesteia in cel mai bun mod posibil"', a spus Merkel in podcastul sau video.Bundestagul (parlamentul german) urmeaza sa dezbata marti proiectul de buget propus pe anul viitor, din care peste o treime este preconizat sa fie finantat prin imprumut.Guvernul de coalitie prevede sa se imprumute cu inca 180 de miliarde de euro (218 miliarde de dolari) anul viitor, Merkel aparand cresterea datoriei."Costurile ar fi si mai ridicate - financiar si social - daca multe intreprinderi ar da faliment si s-ar pierde milioane de locuri de munca", a opinat ea, adaugand ca, in 2021, statul ar putea cheltui din nou sume mari pe seamaeconomiilor facute in ultimii ani.In total, guvernul german prevede cheltuirea a aproape jumatate de trilion de euro si sa se imprumute de doua ori mai mult anul viitor. De asemenea, executivul de la Berlin prevede reduceri de impozite pentru multi cetateni."Apoi, vom putea invinge virusul pas cu pas", a declarat Angela Merkel.Primele vaccinari se asteapta sa inceapa in Germania in jurul Anului Nou, a anuntat vineri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn.Spahn a declarat ca vaccinarile in masa trebuie asteptate catre vara. "De acum sunt foarte optimist ca vaccinarile in masa vor incepe cel tarziu la vara", a declarat el portalului de stiri t-online.Ministrul german presupune ca va exista atunci posibilitatea ca vaccinarea sa se faca in cabinetele medicale din toata tara.