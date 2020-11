Canicula cu peste 40 de grade Celsius. Temperaturile extreme le dau mari batai de cap

Temperaturile au atins 42 de grade Celsius sambata dimineata in statele New South Wales, Queensland si Victoria, precum si in South Australia , potrivit Biroului de Meteorologie (BoM).In New South Wales, in orasul Sydney s-au inregistrat peste 40 de grade Celsius, temperaturile urmand sa ramana ridicate pana duminica dupa-amiaza.Acesta este primul val de caldura extrema din acest sezon in estul Australiei, in momentul in care tara se indreapta catre vara australa.Serviciul de pompieri din statul New South Wales a avertizat in legatura cu un risc sever de incendii de vegetatie ca urmare a temperaturilor ridicate.Biroul de Meteorologie a declarat joi intr-un raport ca se asteapta la o vara australa cu mai multe precipitatii decat in mod obisnuit, existand un risc crescut de inundatii, insa un risc mai scazut de incendii de vegetatie decat anul trecut.Sezonul incendiilor de vegetatie din vara 2019-2020 din Australia a fost fara precedent in ceea ce priveste amploarea si daunele. Incendiile au inceput in septembrie 2019, dupa unul dintre cei mai fierbinti si mai secetosi ani de la debutul inregistrarilor si a lasat in urma 33 de morti, peste 3.000 de case distruse si 24 milioane de hectare mistuite de flacari, in sudul si estul Australiei.