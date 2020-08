UPDATE.Capitanul Manchester United, Harry Maguire, gasit vinovat pentru mai multe infractiuni, dupa incidentele din Mykono. A primit inchisoare cu suspendare

Maguire a fost condamnat la 21 de luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare. Manchester United a anuntat ca va face apel la aceasta decizie.El a fost gasit vinovat pentru lovituri repetate, tentativa de mita, violenta impotriva unui angajat public si insulte.La audierea de marti au fost si fratele lui Maguire, Joe, si un prieten, Christopher Sharman.Si cei doi au fost gasiti vinovati de lovituri repetate, tentativa de mita, violenta impotriva unui angajat public si insulte.Potrivit presei, Harry Maguire a ajuns in arest dupa un conflict cu grup de englezi, pe Insula Mykonos. Fotbalistul ar fi atacat politistii care au intervenit pentru a calma situatia.Harry Maguire se afla in vacanta in Grecia.Citeste si: