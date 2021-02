VIDEO Marea Britanie i-a adus un ultim omagiu eroului sau centenar din pandemie, Captain Tom

Sicriul lui Tom Moore, invelit in drapelul britanic, pe care erau asezate medaliile primite, a fost purtat la crematoriul din Bedford (centrul Angliei) de sase soldati ai Yorkshire Regiment, care a succedat regimentului in care veteranul a servit in Al Doilea Razboi Mondial.Inainte de inceperea ceremoniei, transmisa in direct la televiziune, un avion care a participat in razboi a survolat locul, sub un soare de primavara, in timp ce au fost trase trei salve de onoare.Din cauza lockdown-ului in vigoare, la ceremonie au asistat doar opt membri ai familiei: cele doua fiice si sotii lor, alaturi de cei patru nepoti ai lui Moore.Serviciul funebru a fost deschis cu cantecul inregistrat de Captain Tom impreuna cu starul Michael Ball, imnul echipei de fotbal Liverpool FC , 'You'll Never Walk Alone', devenit simbol al intrajutorarii in timpul epidemiei. Tom Moore, care avea 99 de ani cand a fost instituit primul lockdown in primavara trecuta, isi stabilise initial obiectivul modest de a strange 1.000 de lire pentru a ajuta serviciul national de sanatate, coplesit de numarul bolnavilor de COVID-19. Pentru aceasta, el s-a angajat sa parcurga, inainte de a implini centenarul, de 100 de ori lungimea gradinii sale.Imaginea veteranului aplecat asupra cadrului sau si avansand cu orice pret i-a emotionat pe britanici si le-a intarit sentimentul de recunostinta fata de cadrele medicale din prima linie.In cele din urma, donatiile au ajuns la aproape 33 milioane de lire, iar Captain Tom a devenit o celebritate . La implinirea a 100 de ani, a primit onoruri militare si a fost innobilat de regina Elisabeta a II-a , iesita special din izolare pentru aceasta ocazie.Moartea lui Captain Tom in ziua de 2 februarie, la spital, dupa ce contractase coronavirusul si o pneumonie, a declansat o avalansa de omagii, inclusiv din partea reginei, a Casei Albe si a ONU Conform dorintei sale, melodia 'My Way' interpretata de Frank Sinatra a inchis ceremonia, inainte de ultimul sunet de trompeta, 'The Last Post', urmat de un minut de tacere.Mesajele de simpatie au curs cu miile intr-o carte de condoleante deschisa online de familie, care a rugat publicul sa ramana acasa, respectand consemnele oficiale.Intr-o carte pe care a scris-o si din care familia a dezvaluit ultimul capitol, inainte de publicarea pe 2 aprilie, Captain Tom spunea ca i se pare 'curios si mai degraba emotionant' ca decesul sau sa faca sa planga mai multi oameni decat cei pe care i-a cunoscut. 'Inainte, funeraliile mele n-ar fi facut decat un mic anunt in ziarul local', scria el.Atunci cand relaxarea restrictiilor o va permite, cenusa sa va fi depusa in cavoul din Yorkshire al familiei, alaturi de ramasitele parintilor si bunicilor sai.