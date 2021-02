VIDEO Urias accident in lant cu 100 de masini pe o autostrada inghetata din Texas. Cel putin cinci morti

Purtatorul de cuvant al Departamentului de pompieri din Fort Worth Fire, Mike Drivdahl, a spus ca autoritatile au verificat fiecare masina pentru a oferi ajutor medical dupa "un incident in masa" in care au fost implicate zeci de tractoare-remorci si alte vehicule au oprit traficul pe autostrada 35 in ambele directii.Autostrada va fi inchisa toata ziua "pentru a inlatura fiecare vehicul", a spus el.Treizeci si sase de persoane au fost transportate la spitale cu diferite grade de rani, potrivit purtatorului de cuvant.Accidentele s-au produs pe masura ce ploaia inghetata si lapovita au provocat conditii periculoase in timpul inaltimii deplasarii de dimineata. Fort Worth se afla sub o recomandare de vreme de iarna pana la pranz, potrivit Serviciului National de Meteorologie.