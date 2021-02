Masura drastica luata in Franta: doua regiuni, plasate in carantina din cauza COVID-19

Deplasarile nejustificate - in afara cumpararii unor produse de prima necesitate, activitatii profesionale sau motivate medical - sunt interzise.In regiunea Alpes-Maritimes, 63 de comune de pe litoral sunt vizate de aceasta carantina partiala. Majoritatea fac parte din aglomeratia Nisa, iar unele din aglomeratia Menton.Deplasari autorizate in vederea unei activitati fizice individuale sau plimbarea animalelor de comapnie nu pot depasi o ora si o raza de cinci kilometri in jurul domiciliului.Magazinele - mai putin cele alimentare, farmaciile, laboratoarele medicale, tutungeriile, statiile de alimentare cu carburant si garajele - sunt inchise in weekend.Achizitionarea de furnituri profesionale, de prima necesitate, este autorizata, dar si comenzi si livrarila domiciliu si mutari, a anuntat vineri prefectura din Alpes-Maritimes.Accesul pe plajele din Nisa este interzis in cele doua weekenduri de carantina, a anuntat Primaria din Nisa. La Promenade des Anglais este inchisa. Piete nelaimentare din cartiere afectate de epidemie sunt de asemenea inchise de catre primarie.In aglomeratia Dunkerque, care include si 17 comune, nivelul incidentei era vineri de 910 de cazuri la 100.000 de locuitori.Comunitatea si cele 40 de comune din Hauts de Flandre sunt, de asemenea plasate in carantina.Premierul Jean Castex a anuntat vineri plasarea sub o "supraveghere consolidata" a 20 de departamente deosebit de afectate de epidemia covid-19.Ele se afla in Ile-de-France, Rhone, Bouches-du-Rhone, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Drome, Moselle, Meurthe-et-Moselle si encore Eure-et-Loir.Aceste zone pot aplica carantine locale incepand de la 6 martie, daca situatia continua sa se degradeze, a anuntat seful Guvernului.Aceste decizii au loc in urma unei agravari a situatiei sanitare in Franta, marcata de o contaminare cu variante ale noului coronavirus "mai mare de 50%", o presiune asupra spitalelor "apropiata de pragul critic" si o "circulatie a virusului care incepe sa se accelereze puternic".