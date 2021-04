Avertismenul SUA: Vor exista consecinte daca Navalnii va muri in inchisoare

"I-am comunicat guvernului rus ca este responsabilitatea sa ce i se intampla domnului Navalnii in custodia sa si ca va fi tras la raspundere de comunitatea internationala. In ceea ce priveste masurile specifice pe care le-am lua, analizam variante si nu le voi spune in acest moment, dar am comunicat ca vor exista consecinte daca domnul Navalnii va muri", a spus Sullivan la CNN.Navalnii, in varsta de 44 de ani, este in greva foamei din data de 31 martie si medicii au avertizat zilele trecute ca barbatul poate suferi in orice moment un stop cardiac.Aliatii opozantului rus au lansat un apel catre populatie sa iasa in strada la 21 aprilie pentru a-i salva viata lui Navalnii.