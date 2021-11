Legendarul cașalot alb, specie care a inspirat "Moby Dick", a fost filmat în apropiere de Jamaica VIDEO

Este cel mai legendar animal din ocean: un cașalot alb, filmat, luni, 29 noiembrie, de către Leo van Toly, care se afla într-un vas comercial olandez, în apropiere de coastele insulei Jamaica. Mișcându-se cu grație, mamiferul de un alb care contrastează puternic cu apele albastre ale Caraibelor, a stârnit fascinația fanilor „Moby Dick”, cartea scrisă de Herman Melville în 1851.

Cașaloții sunt, în general gri, negri sau chiar maro. Hal Whitehead, un expert în această specie, a declarat pentru publicația The Guardian: „Nu cred că am văzut vreodată un cașalot complet alb. Am văzut doar câțiva care aveau alb pe ei, de obicei pete în partea inferioară”.

Foarte puțini cașaloți albi au fost observați în ultimul secol. Ultimul care a fost fotografiat a apărut în apropiere de Sardinia, în 2015, iar exemplarul nu mai fusese văzut de nouă ani.

O balenă albă nu este neapărat albinoasă. Unele au leucism, caracteristică ereditară care constă în distribuția neregulată a melaninei în piele. Albinoșii adevărați au ochi roz și, având în vedere că această filmare rară a fost făcută de la distanță, este greu de identificat acest lucru.

Cartea americanului Herman Melville spune povestea căpitanului Ahab, care porneşte în urmărirea caşalotului alb Moby Dick care i-a distrus barca şi l-a lăsat fără un picior. Ahab devine obsedat de Moby Dick şi este dispus să sacrifice orice, inclusiv propria viaţă, pentru a răpune animalul.

Cașaloții, care pot atinge o lungime de 18 metri, au dinți mai mari decât oricare alt animal. De asemenea, au și cel mai mare creier și folosesc diferite „dialecte” când comunică cu anumite grupuri.

