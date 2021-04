Lucrarile pentru refacerea catedralei Notre-Dame din Paris, pe ultima suta de metri. Cand vor fi deschise portile pentru vizitatori

Ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, a transmis ca subscriptia publica lansata pentru restaurarea acesteia a permis strangerea unor fonduri suficiente, relateaza AFP.Cu donatii si promisiuni de donatii care se ridica la 833 milioane de euro, aceasta suma ''ne permite sa privim relaxati acest santier'', a declarat ministrul in fata Senatului.''Va pot spune ca in 2024 catedrala Notre-Dame din Paris va fi redeschisa'', a adaugat Roselyne Bachelot.Ministrul urmeaza sa se deplaseze joi la fata locului joi impreuna cu presedintele Emmanuel Macron , la doi ani de la incendiul care a devastat partial catedrala, capodopera a artei gotice, la data de 15 aprilie 2019.Seful de stat a promis reconstructia in termen de cinci ani a catedralei ale carei flesa si acoperis au fost distruse de flacari.Reprezentantul lui Macron pe acest santier, generalul Jean-Louis Georgelin, a dat asigurari la randul sau ca Notre-Dame de Paris va fi redeschisa in 2024, iar un serviciu religios Te deum va fi oficiat la data de 16 aprilie a acelui an. Nu toate lucrarile vor fi finalizate insa pana la acea data.La 15 aprilie 2019, pe cand se afla in restaurare, celebra catedrala gotica, veche de 850 de ani si un adevarat simbol al Frantei, si-a pierdut turla, acoperisul si orologiul, precum si o parte din bolta sa, distrusa de flacari, sub privirile a mii de trecatori.Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsa de flacari, la 15 aprilie 2019, intr-un incendiu puternic. Flacarile au navalit prin acoperisul catedralei, celebru monument parizian, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale Frantei, si au cuprins rapid turla octogonala in forma de sageata, care s-a prabusit, urmata de intregul acoperis. Catedrala se afla in curs de renovare, pe anumite parti ale sale fiind ridicate schele. Cele 16 statui din bronz de pe flesa catedralei fusesera demontate anterior pentru a fi restaurate.