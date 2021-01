Ce a insemnat pentru Italia testarea in masa pentru coronavirus. Medic: "Practic, blochezi persoana pozitiva in carantina"

De ce este importanta testarea in masa

Dr. Florin Puflea, medic specialist in anestezie si terapie intensiva la un spital din regiunea Veneto, aflat in prima linie a luptei impotriva raspandirii coronavirusului, a explicat pentru Ziare.com ca testarea face parte din strategia autoritatilor de lupta impotriva COVID-19."La noi in spital, testarea se face direct din masina. Oamenii se programeaza pe internet si vin sa-si faca direct din masinapentru a evita aglomerarea spitalelor si pentru a nu raspandi si mai mult virusul.In Italia, din primavara, cand a inceput panedmia s-au facut eforturi si pasi foarte mari in ceea ce priveste testarea. Acum sunt posibilitati de testare pe o scara larga. Sunt disponibile si testele rapide, care sunt mai putin performante, cele pe baza de antigeni dar si cele PCR sunt foarte accesibile.Se fac teste foarte foarte multe. A fost una dintre metodele adoptate aici pentru a combate imbolnavirile.Testarea pe scara larga a facut parte din strategia regiunii Veneto", a ezplicat medicul Florin Puflea."Dupa cum bine stiti, nu vorbim doar de pacientii pozitivi cu simptome severe de medii sau usoare de boala. Vorbim de pacientii care aveau simptome foarte usoare ale bolii, care puteau sa mearga la serviciu, sa-si faca cumparaturile, sa mearga la bar si sa raspandeasca boala.Dar in momentul in care faci o testare indiferent de simptome, cum s-au facut in anumite institutii, fabrici, spitale, blochezi, practic, persoana respectiva care este pozitiva si nu are simptome. O blochezi in carantina.O persoana care este bolnava de obicei sta acasa, insa o persoana pozitiva care nu are simptome, poate sa raspandeasca mult mai usor boala", a explicat medicul.El a mai spus ca "aceasta a fost de fapt ideea testarii in masa sa evitam ca boala sa fie raspandita prin persoanele pozitive dar care nu au simptome"."Au fost tot felul de teorii si la nivel european care la un moment dat se discuta si se spunea ca cei pozitivi fara simptome raspandesc mai putin, insa sunt si in prezent foarte multe probleme de discutat si foarte multe date de analizat.Usor usor, acum incep sa iasa la iveala studii randomizate despre medicamentele pe care le folosim, anumite strategii care au fost adoptate. In primul val a fost foarte mediatizata folosirea azitromicinei, a hidroxiclorochinei, dupa anumite studii facute in Franta. In momentul de fata, recomandarile din partea OMS sunt folosirea dexametazonei si a heparinei, in tratamentul COVID-19.Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, iar cand vor aparea studiile care sunt in curs vom avea mai multe informatii despre gestionarea si despre tratamentul acestei pneumonii. Sunt multe lucruri care vor evolua", a explicat Dr. Florin Puflea.Italia are pana in prezent aproape 2 milioane de imbolnaviri, insa la inceputul panemiei in Europa, aceasta tara a avut cea mai dramatica raspandire a coronavirusului.