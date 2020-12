Ce a patit un jurnalist iordanian dupa ce a publicat informatii despre vaccinul anti-COVID-19

"Procurorul de pe langa Curtea de Securitate a Statului a ordonat joi arestarea jurnalistului Jamal Haddad, editor al site-ului de stiri AlWakaai (in araba, evenimentele), pentru ca a scris ca responsabili guvernamentali au fost vaccinati anti-COVID-19", a declarat pentru AFP aceasta sursa, sub rezerva anonimatului.Jurnalistul este acuzat ca "a pus in pericol securitatea tarii, a provocat o revolta si tulburari ale ordinii publice. Parchetul a decis retinerea lui timp de 15 zile, in asteptarea procesului", potrivit aceleiasi surse.Marti, site-ul de stiri AlWakaai a publicat un articol cu titlul "Si cu poporul cum ramane?", in care se intreba daca vaccinul Pfizer a sosit in secret, in contextul in care inalti functionari ai guvernului iordanian au fost vaccinati, potrivit jurnalistului.Iordania a inregistrat peste 285.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si 3.711 de decese.La jumatatea lunii decembrie, regatul a aprobat vaccinul produs de Pfizer/BioNTech, insa secretarul general pentru probleme epidemiologice din Ministerul Sanatatii iordanian, Wael Al Hayajneh, a declarat miercuri ca se asteapta ca "vaccinul sa soseasca in Regat la sfarsitul lunii ianuarie - inceputul lunii februarie".CITESTE SI: