CE, ingrijorata de votul parlamentarilor privind Codul de Procedura Penala

Comisia Europeana este ingrijorata ca amendamentele la Codul de Procedura Penala adoptate miercuri de Parlament pot impiedica anchetarea cazurilor penale, a declarat joi purtatorul de cuvant Mark Gray.

"Am luat cunostinta de votul din Parlamentul Romaniei prin care a fost adoptata Ordonanta de Urgenta 60/2006 care amendeaza Codul de Procedura Penala. Inainte de a face comentarii ulterioare, trebuie sa evaluam implicatiile deciziei Parlametului care nu a fost publicata inca", a explicat Gray intr-un comunicat remis NewsIn.

Purtatorul de cuvant al Executivului european a precizat ca expertii CE au avut "o discutie detaliata" cu Camera Deputatilor la 8 mai 2008 in care au exprimat ingrijorarea Comisiei privind amendamentele propuse la Codul de Procedura Penala.

"Suntem ingrijorati ca aceste amendamente ar putea impiedica investigarea si anchetarea eficienta a cazurilor penale", a spus Gray, subliniind ca aceste ingrijorari au fost exprimate in ultimul raport al CE publicat la 23 iulie 2008.

"Vom continua sa monitorizam atent situatia si vom comenta in momentul cand va fi publicata o versiune comprehensiva a amendamentelor", a conchis purtatorul de cuvant.

Prefigurand raspunsul Comisiei, ministrul Justitiei Catalin Predoiu le-a adresat, miercuri, presedintelui Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, si presedintelui Comisiei Juridice o scrisoare in care avertizeaza asupra consecintelor amendamentelor la Codul de Procedura Penala.

Avertismentul transmis se refera la "consecintele negative majore pe care le poate antrena promovarea unor amendamente punctuale la Codul de Procedura Penala, in contextul aprobarii prin lege a Ordonantei de Urgenta nr. 60/2006", se arata intr-un comunicat al Ministerului Justitiei remis miercuri.

Amendamentele aduse Codului de Procedura Penala au fost intens criticate si de organizatiile neguvernamentale.

Raportul Initiativei pentru o justitie curata, ce reprezinta un proiect coordonat de Freedom House Romania si sustinut de alte opt organizatii neguvernamentale, arata ca Senatul Romaniei a adoptat, in martie, proiectul de lege privind aprobarea OUG 60/2006 care amendeaza Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

Desi forma proiectului de lege adoptata de Senat este semnificativ imbunatatita fata de varianta initiala trimisa spre promulgare si a carei reexaminare a fost solicitata de catre Presedintele Romaniei, au ramas totusi in text prevederi care vor genera probleme serioase in practica, sustine documentul.

