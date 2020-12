Ce presupune acordul comercial post-Brexit incheiat cu Bruxellesul. A fost publicat cu cinci zile inaintea divortului definitiv

Documentul contine un acord comercial de 1.246 de pagini si dispozitii cu privire la energia nucleara, schimbul de informatii clasificate si o serie de declaratii comune.Uniunea si regatul au incheiat joi, in Ajunul Craciunului, un acord cu privire la viitoarele lor relatii comerciale, la patru ani si jumatate de la referendumul din iunie 2016, in care britanicii au ales Brexitul.Acordul permite evitarea, la 31 decembrie, la ora 23.00 GMT (vineri, 1.00, ora Romaniei), a unui epilog haotic al foiletonului furtunos al divortului regatului cu Uniunea, care a pus la grea incercare unitatea europeana fondata pe ruinele celui de-al Doilea Razboi Mondial.Acordul urmeaza sa permita acesul - fara cote si taxe vamale - regatului pe piata unica europeana de 450 de milioane de consumatori, insa nu impiedica pertubari si efecte economice nedorite de ragt si Cei 27.Comertul si investitiile necesita conditii "echitabile in vederea unei concurente deschise si loiale", se arata in mod explicit in document.In privinta serviciilor financiare - motorul economiei britanice -, partile se angajeaza "sa creeze o atmosfera favorabila dezvoltarii comertului si investitiilor".Tratatul contine numeroase anexe detaliate cu reglementari privind originea produselor, pescuitul, comertul cu vin, medicamente, substante chimice si cooperarea in privinta datelor din domeniul securitatii.CITESTE SI: