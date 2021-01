Iranul raspunde la acuzatiile secretarului de stat american Mike Pompeo: "Nimeni nu poate fi pacalit"

"Nimeni nu poate fi pacalit. Toti teroristii din (11 septembrie) veneau din destinatii favorite (ale domnului Pompeo) din Orientul Mijlociu; Niciunul din Iran ", a scris Mohammad Javad Zarif.Majoritatea autorilor atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite erau de origine saudita."De la desemnarea Cubei (ca stat care "sustine terorismul", anuntata cu o zi inainte de Pompeo) pana la acuzatiile (impotriva Iranului) despre Al-Qaida, "Domnul Noi mintim-trisam-furam" isi incheie in mod patetic cariera dezastruoasa cu minciuni si tonuri belicoase", a scris ministrul Zarif.Zarif a facut referire la comentariile facute de Pompeo in 2019 privind experienta sa de director al Agentiei Centrale de Informatii a SUA ( CIA ) in 2017 si 2018. "Am mintit, am trisat, am furat", a declarat secretarul de stat.Ministrul iranian de externe a postat mesajul pe Twitter la doar cateva minute dupa ce Pompeo a afirmat in timpul unui discurs la Washington : "Al-Qaida are o noua baza: este Republica Islamica Iran".Acuzata de mai multe ori de Washington ca a gazduit membri ai retelei lui Osama ben Laden, Republica Islamica (siita) Iran a negat intotdeauna cea mai mica legatura cu acest grup jihadist sunnit.Citeste si: