Cum se pregateste Comisia Europeana pentru noile variante de COVID. A format un grup de lucru care sa colaboreze cu producatorii de vaccinuri

Comisia se indeparteaza de compania Astrazeneca

"Acum trecem de la o faza de negociere a contractelor si discutii de executie a lor la faza in care trebuie sa abordam o provocare de productie fara precedent pentru continentul nostru", spune comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, pe care presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, l-a desemnat sa conduca respectivul grup de lucru."Obiectivul meu este eliminarea obstacolelor din productia actuala . Stim metoda, trebuie identificate capacitatile disponibile", a adaugat politicianul francez. Iar pe termen mediu, continua el, este nevoie de "un plan ambitios pentru ca in 18 luni Europa sa fie complet autonoma". Anuntul companiei AstraZeneca privind livrarea a numai 40 de milioane de doze de vaccin catre statele UE in primul trimestru al acestui an, fata de cele 80 de milioane promise, si de asemenea reducerea cantitatilor livrate de Pfizer/BioNtech in ultimele saptamani au declansat critici din partea guvernelor europene la adresa Comisiei Europene pentru modul in care aceasta a incheiat contractele cu companiile farmaceutice. Statele UE se plang de livrari insuficiente de vaccinuri si de calendare incerte.Intr-o intalnire cu presa desfasurata joi, Ursula Von der Leyen a recunoscut ca Bruxellesul a subestimat dificultatile companiilor farmaceutice de a produce vaccinuri pe scara larga si a avertizat ca problemele ar putea continua, potrivit Politico. Sefa Comisiei Europene a adaugat ca productia de vaccinuri va fi neregulata in lunile urmatoare, intrucat companiile producatoare se lovesc de riscul permanent al insuficientei materiilor prime si altor componente.Ursula Von der Leyen si presedintia portugheza a Consiliului UE au trimis saptamana aceasta o scrisoare celor 27 de state membre, in care mentioneaza ca este nevoie sa fie "desfasurate toate mijloacele necesare" pentru perfectionarea fabricilor de vaccinuri existente si chiar realizarea de noi instalatii. "Sa ne adunam toate eforturile cu industria pentru a spori livrarile de vaccinuri si capacitatea de productie in UE", se mai arata in scrisoare, conform textului redat de agentia EFE.