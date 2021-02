Ce spune ministrul rus de Externe despre "isteria excesiva" a Occidentului in legatura cu procesul lui Navalnii

Au iesit in strada

"Isteria pe care am vazut-o in timpul procesului judiciar in cazul Navalnii depaseste orice limita. Societatii i se ascunde ca in Occident legile privind manifestatiile, mitingurile si diverse proteste sunt mai severe decat cele din Rusia ", a afirmat seful diplomatiei ruse la o conferinta de presa cu omologul sau iordanian, Ayman Safadi.Justitia rusa l-a condamnat marti pe opozantul Aleksei Navalnii la trei ani si jumatate de inchisoare, comutand de fapt o sentinta cu suspendare din 2014, care la vremea respectiva fusese calificata drept "arbitrara" de catre CEDO.Din condamnare vor fi scazute lunile in care Navalnii s-a aflat in arest la domiciliu, opozantului rus ramanandu-i astfel sa execute doi ani si opt luni de inchisoare.La aflarea deciziei tribunalului, sustinatorii lui Navalnii - cea mai critica voce la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse - au iesit in strada in diferite orase din Rusia, intr-o noua zi de proteste soldate cu peste 1.400 de retineri, cele mai multe la Moscova Seful diplomatiei ruse a luat apararea actiunilor politiei la aceste manifestatii si la manifestatiile precedente in sprijinul lui Navalnii, afirmand ca, in Occident, reactia fortelor de ordine este in general mai dura.Rusia respinge toate criticile occidentale privind arestarea lui Navalnii si fata de recurgerea disproportionata la forta de catre politie impotriva manifestantilor la actiunile de protest din 23 si 31 ianuarie in sprijinul opozantului rus, in cursul carora au fost arestate peste 10.000 de persoane.