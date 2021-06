Cea mai batrana persoana vaccinata anti-COVID din lume. Are 124 de ani si locuieste in India

Femeia s-a numarat printre cele 9.000 de persoane care s-au vaccinat miercuri, in regiune, transmite B1TV . Departamentul de Informatii si Relatii Publice din Jammu nu au ratat momentul si au publicat pe Twitter o imagine cu Rehteee Begum, in momentul in care aceasta este vaccinata. Potrivit sursei citate, indianca ar fi cea mai batrana femeie din lume.Begum a fost vaccinata prin intermediul unei campanaii "door to door", destinata cetatenilor din zonele rurale.Varsta femeii a fost comunicata in baza unor documente ale fiului ei, spun autoritatile indiene. Daca informatiile sunt valide, atunci Begum a depasit-o pe japoneza Kane Tanaka, recunoscuta de catre Cartea Recordurilor ("Guiness Book of World Records") drept cea mai in varsta femeie in viata, cu 118 ani.