Cea mai deprimanta zi a anului in SUA

Sunt o multime de vesti proaste luna acesta in Statele Unite: criza creditelor ipotecare, vremea furtunoasa si imprevizibila, cresterea preturilor la gaz, alegerile libere pentru toti.

E usor de crezut, considera jurnalistii de la Forbes, teoria unui cercetator de la Universitatea din Cardiff, Dr. Cliff Arnall, ca cea de-a treia saptamana a lunii (21 ianuarie, anul acesta), este numita Lunea cea Neagra, pentru ca e...cea mai deprimanta zi a anului.

Arnall si-a bazat predictiile pe o formula conceputa de el, ai carui factori sunt: vremea, datoriile dupa sarbatori, si deciziile nerespectate luate de Anul Nou, si a ajuns la concluzia ca ziua cea mai neagra va fi luni, pe 21 ianuarie.

Teoria lui Arnall este contestata in comunitatea academica, dar Newsweek a gasit propriile metode de a proba veridicitatea ei. Iar teoria a cazut.

A rezultat ca cele mai frecvente cautari pe Internet pentru "depresie" nu sunt in ianuarie. In Statele Unite exista 5.900 de site-uri medicale specializate, din care deprimatii ... pot alege. De fapt, varful la cautari pentru "depresie" este jumatatea lunii noiembrie a fiecarui an, exact de sarbatoarea Reconostintei si inceputul sezonului de sarbatori.

