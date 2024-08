CEDO condamna Cehia pentru discriminarea romilor

Cehia a discriminat comunitatea romilor prin plasarea unui numar mare de copii ai acestei etnii in scoli speciale, a hotarat, marti, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, relateaza Reuters.

Intr-o decizie disponibila pe intenet, Curtea de la Strabourg a decis plata a 4.000 de euro pentru fiecare dintre cele 18 familii de romi care au depus plangerea. Familiile care au depus plangerea, ai caror copii au fost plasati in scoli pentru cei care nu puteau urma programa scolara normala, intre 1996 si 1999, au spus ca orginea lor etnica a fost motivul pentru care acestia lor au fost plasati in respectivele institutii de invatamant.

"Curtea a sesizat ca, desi procentul exact al copiilor romi din scolile speciale la acea vreme este greu de stabilit, numarul lor a fost disproportional de mare, iar ei erau majoritari in scolile speciale", potrivit deciziei Curtii. Instanta a considerat ca testele date copiilor romi in scolile speciale nu au luat in considerare specificul comunitatii rome. "De vreme ce s-a stabilit ca legislatia ceha la acea vreme a prejudiciat cominitatea roma, cei care au depus plangere, ca membri ai comunitatii, au fost discriminati", potrivit deciziei judecatoresti.

Ministrul ceh pentru drepturile omului si minoritati, Dzamila Stehlikova, a declarat ca Cehia a implementat unele schimbari, precum desfiintarea scolilor speciale si infiintarea unor cursuri pregatitoare pentru copiii romi, pentru a-i pregati pentu scolile normale. "Critica este probabil justificata cand privim la trecut, dar situatia s-a schimbat mult", a subliniat ministrul. "Acest caz este unul depasit, un 'schelet din dulap'", a adaugat ea.

Vera Egenberger, director executiv al Centrului european pentru drepturile romilor, care i-a asistat pe romi in acest caz, a spus ca este incantata de decizie. "Am primit decizia, este pozitiva si suntem incantati", a spus ea, adaugand ca acest caz ar trebui sa schimbe practica din mai multe tari europene.

Potrivit cercetarilor ei, copiii romi din Cehia se confrunta cu o probabilitate de 27 de ori mai mare sa ajunga in scoli speciale decat ceilalti.

Curtea a spus ca decizia a fost sustinuta de 13 judecatori. In Cehia traiesc 250.000- 300.000 de romi, din totalul populatiei de 10,3 milioane.

