Cehia a comandat vaccinul Spuntik V si intentioneaza sa cumpere si produsul companiei chineze Sinopharm

"Dupa ce m-am consultat cu premierul (Andrej Babis), i-am trimis o scrisoare (presedintelui rus) Vladimir Putin , cu solicitarea unei livrari de vaccin Sputnik V", a declarat Zeman la postul Prima TV. "Informatiile venite de la ambasada rusa sugereaza ca ea ar putea sosi in zilele urmatoare", a declarat presedintele ceh.Apreciind ca "vaccinurile nu au ideologie" , el a mai spus ca va accepta bucuros si vaccinul chinezesc Sinopharm.Nici Sputnik V si nici Sinopharm nu au fost inca autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), dar presedintele Zeman si premierul Babis au dat de inteles ca nu vor mai astepta aceasta autorizatie, in conditiile in care Republica Ceha a fost in ultimele zile tara cu cele mai multe infectii la 100.000 de locuitori, iar livrarile vaccinurilor comandate de Comisia Europeana si autorizate de EMA (Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca/Oxford) au inregistrat intarzieri."Credeti-ma cand spun ca statele membre ale UE vor cere si ele vaccinul Sputnik in cateva luni", a sustinut premierul Babis. Pentru a afla mai multe despre vaccinurile Sputnik V si Sinopharm, el a vizitat Ungaria si Serbia , tari care deja le folosesc.