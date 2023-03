Cel mai batran condamnat la moarte din SUA a murit la 94 de ani

Viva Leroy Nash, cel mai batran detinut aflat pe coridorul mortii din SUA si care si-a petrecut cea mai mare parte a vietii in inchisoare, a murit la 94 de ani in inchisoarea Florence, in Arizona, a informat luni sistemul penitenciar din acest stat.

Nash, care a fost inchis aproape incontinuu de cand avea 15 ani, ajunsese surd, aproape orb, suferea de tulburari mintale si dementa si abia se mai putea misca, potrivit avocatului sau, Thomas Phalen.

Detinutul s-a nascut pe 10 septembrie 1915 si avea un istoric infractional inca din 1930, potrivit presei americane.

Ads