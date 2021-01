Cel mai rasunator proces anti-Mafia din ultimii 30 de ani incepe in Italia. Peste 300 de acuzati din organizatia 'Ndrangheta

58 de martori ai acuzarii au acceptat sa rupa "legea tacerii", pentru a dezvalui secretele unui celebru clan, Mancuso, si ale asociatilor acestuia, care coordoneaza traficul de droguri in toata Europa.Presa italiana estima recent ca procesul, in care sunt 335 de acuzati, 900 de martori si 400 de avocati, va dura cel putin 2 ani, scrie Europa FM. Procesul va avea loc in inima Calabriei, cea mai saraca regiune italiana, profund afectata de activitatile mafiote.Printre acuzati se numara si 'nasul' Luigi Mancuso, care a mai stat deja aproape 20 de ani in inchisoare, dar si alte cateva zeci de sefi mafioti.