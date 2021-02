Cele 14 tari in care nu a fost inregistrat niciun caz de COVID. Cum a fost posibil

Paisprezece tari nu au cunoscut pana acum coronavirusul. Acest lucru a fost dezvaluit de un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii intocmit la un an de la inceputul pandemiei, care a infectat peste o suta de milioane de oameni si a ucis 2,3 milioane, scrie huffingtonpost.it De la Samoa Americana la Insula Sfanta Elena, 12 dintre aceste paradisuri "Covid free" sunt insule sau unde au fost implementate politici de acces foarte stricte inca de la inceput, inchizandu-si portile pentru vizitatori. Fata de Coreea de Nord si Turkmenistan, comunitatea stiintifica este sceptica. Expertii se indoiesc de exactitatea datelor pe care aceste doua state le-au raportat si de disponibilitatea lor de a le face publice.Formate din 15 insule mici din Pacificul de Sud, la mai mult de 3.000 de kilometri de Noua Zeelanda , Insulele Cook au reusit sa tina coronavirusul departe impunand o carantina obligatorie la intrare si o interdictie temporara de andocare a navelor in porturile sale, inclusiv a navelor de croaziera. Reguli stricte a impus si Samoa Americana, in Pacificul de Sud, care in urma cu un an a inchis granitele chiar si pentru rezidentii aflati in strainatate. Insularii au putut sa se intoarca acasa abia recent. Narau, a treia cea mai mica tara din lume aflata in apropiere de Kiribati, a fost, de asemenea, salvata de la Covid Republica Palau, o tara insulara aflata Oceanul Pacific, pe langa faptul ca nu a inregistrat niciun caz de coronavirus, ar putea fi una dintre primele tari din lume care a vaccinat intreaga populatie. In Sfanta Elena, teritoriul britanic din Oceanul Atlantic si unul dintre cele mai indepartate locuri din lume, testarea a fost impusa obligatoriu atat celor care sosesc, cat si celor care parasesc insula. Favorizate de pozitia lor geografica, de la Tonga la Tuvalu, aceste teritorii au reusit sa se salveze de pandemie prin masuri extreme : au inchis porturile si aeroporturile si au impus carantina.Situatia este diferita in Coreea de Nord si in Turkmenistan, ale caror date au fost contestate de oamenii de stiinta. Kim Jong Un a impus restrictii foarte stricte asupra populatiei, afectata si asa de situatia economica critica. Inclusiv faptul ca se afla la granita cu China si Coreea de Sud face ca absenta cazurilor COVID in Coreea de Nord sa fie putin probabila.