Cele mai afectate tari din cauza pandemiei de COVID-19. Pragul de 18 miloane de cazuri la nivel mondial, depasit

La nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri, ceea ce inseamna 2.309 persoane infectate la un milion de locuitori. De asemenea, pana acum s-au inregistrat peste 688.000 de decese.Statele Unite au cele mai multe cazuri, peste 4,7 milioane, dintre care 58.429 in ultimele 24 de ore. SUA are si cel mai mare numar de decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, 157.898, dintre care 1.123 sambata.Dupa SUA, in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, urmeaza Brazilia , cu 2.708.876 cazuri. Dintre acestea, 42.578 au fost inregistrate sambata. De asemenea, Brazilia este a doua si in ceea ce priveste numarul deceselor - 93.616, cu 1.048 in ultimele 24 de ore.A treia tara in ceea ce priveste numarul de cazuri, si singura care a mai depasit pana acum pragul de 1 milion de imbolnaviri, este India . Cu 54.865 de persoane confirmate pozitiv in cursul zilei de sambata, India a ajuns la 1.751.919 de cazuri.In ceea ce priveste decesele, pe locul trei la nivel global este Mexic . 46.688 de persoane au murit dupa ce au fost confirmate pozitiv pentru COVID-19, 688 dintre ei in ultimele 24 de ore.In Europa au fost peste 2,8 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri sunt in Rusia , peste 845.000, urmata de Spania - peste 335.000 si Marea Britanie cu putin peste 300.000.Cele mai multe decese, in Europa, au fost inregistrate in Marea Britanie, peste 46.000 (47 in ultimele 24 de ore), urmata de Italia, peste 35.000 (5 in cursul zilei de sambata) si Franta - peste 30.000.