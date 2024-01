Centrala de la Belene, construita intr-o zona de risc seismic ridicat

Comisia Europeana a dat unda verde pentru construirea centralei nucleare de la Belene, Bulgaria, in ciuda faptului ca locul ales prezinta un risc maxim de cutremur, informeaza Ziua. Acordul Comisiei Europene a fost dat in ciuda unor serii de rapoarte alcatuite de experti bulgari care indica pericolul seismic ridicat al zonei.

Bulgaria a fost silita sa inchida reactoarele nucleare de la Kozlodui, asemanatoare cu cele de la Cernobal. Astfel si-a pierdut pozitia de principal exportator de energie electrica ieftina din regiune. In disperare de cauza, Sofia s-a orientat rapid catre Moscova, semnand la 18 ianuarie 2008 un acord de colaborare in domeniul energetic.

Romania s-a capatuit astfel cu o amenintare cat se poate de grava: la mai putin de 140 de kilometri de Bucuresti va fi construita o centrala atomo-electrica pe baza unui proiect rusesc, intr-o zona cu risc seismic ridicat. O serie de documente publicate de Greenpeace si asociatii ecologiste bulgaresti atesta pericolul de la Belene.

Cutremurul din 1977 din Romania a afectat grav zona in care vor fi construite reactoarele nucleare: 120 de oameni au fost ucisi in orasul Sistov, iar in orasul Belene au fost distruse cateva zeci de constructii. Peste granita, la Zimnicea, seismul a maturat 80% din oras, distrugand 544 de case. Ideea construirii unei noi centrale nucleare la Belene a aparut in anul 1981. Imediat dupa lansare, specialistii bulgari si sovietici au remarcat existenta riscului seismic.

Intr-o scrisoare din 6 noiembrie 1984 a directorului Laboratorului Central de Geodezie din Sofia, N. Gheorghiev, se arata ca: "Exista peste 400 de centrale nucleare in lume si alte 300 sunt in constructie, insa nici una dintre acestea nu este situata intr-o zona atat de complicata din punct de vedere seismic ca Belene. Pana acum 12 rapoarte cu peste 3000 de pagini cu rezultate legate de situatia seismica si geologica au fost prezentate URSS. Cu toate acestea, in iunie 1983 specialistii sovietici au sugerat ca ar trebui sa se renunte la locatia de la Belene si ar trebui ales un nou loc in ciuda celor 13 milioane de leva deja cheltuite pentru constructii".

Constructia noii centrale nucleare de la Belene va incepe la 1 august 2008, au anuntat autoritatile bulgare. Contractul in valoare de patru miliarde de euro, a fost semnat pe 18 ianuarie in cursul vizitei in Bulgaria a presedintelui rus Vladimir Putin. El va fi pus in practica de societatea rusa Atomstroiexport, care va avea ca subcontractor consortiul franco-german Areva/Siemens. Centrala, prevazuta sa-si inceapa activitatea in 2013, va functiona cu doua reactoare avand fiecare o capacitate de 1000 de megawati.