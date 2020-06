Centru de testare pentru Covid-19 pe Aeroportul International Frankfurt din Germania

Ziare.

com

Proiectul a fost lansat luni de compania germana de biotehnologie Centogene impreuna cu Fraport, care administreaza aeroportul din Frankfurt, si Lufthansa In prezent, planul prevede testarea, atat la sosire, cat si la plecare, a pasagerilor Lufthansa pana la sfarsitul lunii iulie 2021 intr-un centru in apropiere de cladirea terminalului.Intr-un comunicat, Centogene se refera la program ca fiind "un proiect pentru deschiderea frontierelor internationale", mentionand ca spera ca testarea sa ii ajute pe calatori sa respecte reglementarile la destinatie.Numeroase tari solicita un rezultat negativ la testare in ultimele 72 de ore pentru a permite intrarea directa.Testarea poate fi efectuata fie cu o zi inainte de plecare, fie printr-un proces rapid in ziua calatoriei, cu rezultate trimise prin intermediul unei platforme digitale, acestea fiind atasate la biletul de calatorie, a declarat directorul executiv al Centogene, Arndt Rolfs."Prin deschiderea centrului de testare, oferim oaspetilor nostri o posibilitate confortabila de a se testa pentru zboruri in strainatate sau pentru o sedere in Germania pentru a evita carantina", a declarat Bjoern Becker, de la grupul Lufthansa