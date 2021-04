Acord UE. Cand vom putea calatori liber cu certificatul verde de vaccinare

Hotararea a fost luata la nivel de ambasadori, insa va fi negociata in luna mai si in Parlamentul European. Certificatul va permite celor vaccinati, celor care au trecut prin boala sau celor care au un test negativ de COVID sa calatoreasca mai usor in tarile membre UE.Documentul va fi emis atat in format electronic, cat si pe hartie, iar tarile membre vor avea la dispozitie o perioada de tranzitie de sase saptamani.Publicatia Politico spune ca certificatul verde risca sa impotmoleasca UE intr-o "birocratie digitala" europeana, pentru ca inca nu sunt clare regulile de emitere si utilizare.Statele membre au stabilit pentru un an durata de aplicare a reglementarii privind certificatul european de sanatate destinat facilitarii calatoriilor in UE, conform textului adoptat miercuri de ambasadorii celor douazeci si sapte de state ale blocului comunitar, regula ce urmeaza sa fie negociata cu parlamentarii europeni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Propunerea initiala a Comisiei Europene prevedea ca acest "certificat verde digital" - care ar trebui sa intre in vigoare pana la sfarsitul lunii iunie - sa fie valabil pana cand Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va declara ca pandemia de COVID-19 a luat sfarsit.Dar statele membre, refuzand ca aplicarea acestuia sa depinda de un organism din afara UE, au modificat aceasta dispozitie. Textul prevede ca aceasta reglementare sa se aplice timp de 12 luni de la intrarea sa in vigoare, urmand ca executivul european sa faca un raport de evaluare cu trei luni inainte de sfarsitul acestei perioade.Potrivit textului, o suspendare sau o prelungire trebuie sa aiba loc in cadrul unei proceduri legislative ordinare implicand Consiliul (care reprezinta statele membre) si Parlamentul European si nu doar Comisia.Acest document este destinat sa faciliteze calatoriile europenilor care pot atesta ca au fost vaccinati impotriva COVID-19, un rezultat negativ la teste PCR sau antigen rapid ori ca au dezvoltat imunitate dupa infectare.Referitor la masurile antiepidemice de la frontierele lor, cele 28 de state membre au reformulat o dispozitie care prevede ca orice stat care impune restrictii (carantina sau altele) detinatorilor respectivelor certificate ar trebui sa vina cu explicatii in fata Comisiei Europene."Utilizarea certificatului verde digital in scopul ridicarii restrictiilor trebuie sa ramana in responsabilitatea statelor membre", se mentioneaza in document.In conditiile in care mai multe tari au inceput deja sa implementeze propriile certificate, textul prevede o perioada de tranzitie de sase saptamani pentru ca aceste tari sa isi poata adapta sistemul la cadrul european comun.Acest instrument vizeaza cele 27 de tari ale UE, precum si state care nu sunt membre ale UE, dar care fac parte din spatiul Schengen: Islanda, Norvegia , Elvetia si Liechtenstein. De asemenea, au fost adaugate dispozitii privind recunoasterea certificatelor emise de tari din afara UE.Acest certificat "este foarte important pentru cetatenii nostri, societatile noastre si relansarea economiilor noastre", a subliniat intr-un comunicat de presa premierul portughez Antonio Costa, a carui tara detine presedintia UE, salutand un "prim pas".Proiectul de reglementare este supus unei proceduri legislative accelerate pentru a fi pregatit la timp pentru sezonul turistic estival. Parlamentul European urmeaza sa ia o decizie la sfarsitul lunii aprilie si sa formuleze amendamente, dupa care vor incepe negocieri intre cele trei institutii pentru a ajunge la un acord cu privire la textul final.