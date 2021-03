Premierul Johnson sugereaza ca puburile ar trebui sa ceara clientilor certificate de vaccinare

In Marea Britanie au fost deja vaccinati cu prima doza de vaccin aproape 29 de milioane de oameni, in cel mai rapid ritm din Europa, avand loc apeluri pentru deschiderea mai rapida a economiei datorita succesului campaniei de imunizare.Johnson a afirmat, intr-o comisie parlamentara, ca "conceptul de baza al unui certificat de vaccinare nu ar trebui sa fie exclus in totalitate", el referindu-se la chirurgii care sunt obligati sa fie vaccinati pentru virusul hepatitei B.Intrebat daca cetatenii obisnuiti care merg la pub ar putea avea nevoie de un astfel de certificat, el a spus: "Cred ca acesta este genul de lucruri care pot depinde de fiecare proprietar de pub, pot depinde de proprietar".El a spus comisiei ca oamenii s-au "gandit foarte profund" la astfel de probleme."Impresia mea este ca exista o intelepciune imensa in opinia publica cu privire la acest lucru. Oamenii, fiintele umane, recunosc instinctiv cand ceva este periculos si urat pentru ei si pot vedea ca COVID este o amenintare colectiva si doresc ca guvernul lor si eu, ca prim-ministru, sa luam toate masurile pe care le putem pentru a-i proteja", a spus el.Luna trecuta, cand a prezentat "foaia de parcurs" pentru iesirea din carantina a Angliei, Johnson a exclus orice schema de pasapoarte de vaccin a guvernului, desi ministrii au spus ca ar putea fi necesar un anumit certificat pentru calatoriile internationale, in timp ce se analizeaza daca personalul caminelor de batrani ar trebui sa se vaccineze."Ceea ce nu cred ca vom avea in aceasta tara ar fi, de exemplu, pasapoartele de vaccinare pentru a va permite sa mergeti la pub sau ceva de genul acesta", a spus el in februarie. De atunci, premierul l-a mandatat pe ministrul Michael Gove sa analizeze rolul pe care il poate avea certificatul de vaccinare in societate, inclusiv redeschiderea spatiilor din sectorul ospitalitatii, spunand ca exista probleme etice profunde si complexe de evaluat.