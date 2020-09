China anunta represalii impotriva SUA, dupa interzicerea aplicatiilor TikTok si WeChat

Anuntul Ministerului Comertului, facut in plin scandal intre Beijing si Washington , nu vizeaza o companie straina in mod special.Insa decizia mentioneaza la modul general o serie de actiuni prin care companiile care vor figura pe o viitoare "lista de entitati non-fiabile" devin pasibile de amenzi si risca sa li se restrictioneze activitatile sau aducerea de materiale si personal in China Lista va cuprinde companii ale caror activitati "aduc atingere suveranitatii nationale a Chinei si intereselor sale in materie de securitate si dezvoltare" sau care incalca "regulile economice si comerciale international acceptate", conform ministerului.Anuntul survine in contextul in care SUA interzic incepand de duminica descarcarea aplicatiilor TikTok si WeChat detinute de gigantii chinezi ByteDance si Tencent.Intr-un comunicat, Ministerul chinez al Comertului a acuzat sambata Washingtonul ca practica "intimidarea". "Daca SUA persista in actiunile lor unilaterale, China va lua masurile necesare pentru a apara cu hotarare drepturile si interesele legitime ale companiilor chineze", a amenintat Beijingul.Tensiunile dintre SUA si China sunt in crestere din luna august, cand presedintele Donald Trump , in plina campanie pentru al doilea amandat, a dat un ultimatum aplicatiei TikTok, pe care o acuza de spionaj industrial in favoarea Beijingului, fara a oferi totusi public probe tangibile.Gigantul chinez de telecomunicatii Huawei este de asemenea pe o lista neagra a SUA pentru a fi impiedicat sa achizitioneze tehnologii 'made in USA' indispensabile pentru telefoanele sale. SUA pun de asemenea presiune asupra statelor europene pentru a exclude Huawei de la participarea la viitoarele lor retele 5G.Intre timp, in SUA, compania ByteDance, care detine TikTok, a inaintat vineri o plangere la un tribunal federal din Washington pentru a obtine suspendarea deciziei administratiei Trump de a interzice descarcarea aplicatiei, relateaza Bloomberg News, potrivit Reuters.