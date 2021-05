Reactia Beijingului dupa anuntul lui Joe Biden privind originea COVID-19: "Statele Unite nu au respect pentru stiinta"

Joe Biden a solicitat serviciilor de informatie sa ajunga la o concluzie definitiva in privinta originii COVID-19, mai exact sa stabileasca daca a fost dezvoltat natural sau create in laborator, urmand ca raportul sa fie intocmit in decurs de trei luni, potrivit BBC Ministrul de Externe al Chinei a respins orice legatura intre COVID-19 si laboratorul de cercetare din Wuhan, sustinand ca SUA "foloseste pandemia pentru a stigmatiza", ca "nu au respect pentru stiinta" si ca "manipuleaza politic", avand o "istorie intunecata" in privinta dezinformarii.