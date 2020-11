China lanseaza primul sau reactor nuclear produs local

Reactorul, care a fost conectat vineri la reteaua electrica nationala, poate produce circa 10 miliarde de KWh de electricitate in fiecare an si sa reduca cu 8,16 milioane de tone emisiile de carbon, potrivit Corporatiei nationale chineze din domeniul nuclear (CNNC).China sparge astfel "monopolul tehnologiei straine in domeniul nuclear", si-a exprimat satisfactia CNNC intr-un comunicat.Centralele nucleare chineze nu au furnizat decat 5% din necesarul de electricitate al tarii in 2019, potrivit Administratiei nationale a energiei, dar aceasta proportie ar urma sa creasca in contextul obiectivului declarat al Chinei de a fi neutra din punctul de vedere al emisiilor de carbon pana in 2060.Reducerea dependentei de tehnologia occidentala in sectoarele strategice, precum cel nuclear, este un obiectiv central al strategiei chineze definite in planul "Made in China 2025".Miliarde de dolari reprezentand ajutoare publice au fost varsate companiilor chineze pentru a atinge acest obiectiv, o politica care ii irita pe partenerii comerciali ai Chinei si a declansat un razboi comercial cu SUA.Lucrarile pentru construirea Hualong One au inceput in 2015 si alte sase reactoare sunt in prezent in constructie, in China si in strainatate, a precizat CNNC.China dispune de 47 de centrale nucleare de o capacitate totala de 48,75 milioane de kilowati, aflandu-se pe locul al treilea intr-un clasament mondial, dupa SUA si Franta.