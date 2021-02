China publica noua programa scolara. Ce li se interzice copiilor si ce vor fi nevoiti sa invete

Conducerea Chinei a impus noua lege a securitatii in iunie 2020 ca raspuns la lunile de proteste, uneori violente, anti-guvernamentale si anti-Beijing deseori violente din 2019, dirijand centrul financiar international chinez semi-autonom Hong Kong tot mai clar pe o traiectorie autoritara.Liniile directoare cuprinse in ghidul Biroului Educatiei, publicate joi seara, arata ca planurile Beijingului pentru Hong Kong depasesc inabusirea disidentei si vizeaza o revizuire a societatii pentru a alinia cel mai indaratnic oras al sau la China continentala , condusa de Partidul Comunist."Securitatea nationala are o mare importanta. Profesorii nu ar trebui sa o trateze ca si cum ar fi o problema controversata pentru discutii obisnuite", se spune in ghid.Profesorii ar trebui "sa sublinieze in mod clar ca protejarea securitatii nationale este responsabilitatea tuturor cetatenilor si ca, in ceea ce priveste securitatea nationala, nu exista spatiu pentru dezbatere sau compromis".Copiii din scolile primare vor invata sa cante si sa "asculte cu respect" imnul national, sa invete despre politie si Armata de Eliberare a Poporului ca protectori ai Hong Kongului, precum si despre cele patru infractiuni principale din legea securitatii, inclusiv terorismul si secesionismul.In scolile secundare, elevii vor invata despre provocarile si oportunitatile cu care se confrunta natiunea chineza pe scena mondiala si despre ce constituie cele patru infractiuni principale care pot conduce la condamnari ce merg pana la inchisoare pe viata. Conform unor specialisti din domeniul juridic , limbajul legii este vag si general, iar gama de activitati pe care autoritatile le-ar putea considera ca potentiale amenintari la adresa securitatii nationale este neclara si fluida.Biroul Educatiei a declarat ca a acceptat ca scolile internationale si private sa aiba programe diferite, dar a spus ca acestea au "responsabilitatea de a-si ajuta elevii (indiferent de etnie si nationalitate) sa dobandeasca o cunoastere corecta si obiectiva si o intelegere a conceptului de securitate nationala".Scolile ar trebui, de asemenea, sa impiedice elevii si profesorii sa participe la activitati considerate ca avand un caracter politic, cum ar fi anumite cantece sau sloganuri.De asemenea, profesorilor si directorilor de scoli li se cere sa inspecteze afisierele scolare si sa elimine cartile care pun in pericol securitatea nationala din biblioteci.