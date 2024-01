Chinezii au platit piratilor somalezi o recompensa de 9,5 milioane de dolari

Piratii somalezi au primit o recompensa de 9,5 milioane de dolari pentru 19 marinari chinezi si cargoul Golden Blessing, sub pavilion singaporez.

Banii au fost lasati de un elicopter, iar piratii ii vor numara inainte de a parasi nava, informeaza BBC.

Recompensa este una dintre cele mai mari platite piratilor somalezi. Intr-un top al recompenselor, sume importante de bani au fost platite pentru superpetrolirele Sirius Star, in ianuarie 2009 (recompensa estimata la 3 - 8 milioane de dolari) si Maran Centaurus, in ianuarie 2010 (intre 5,5 si 9 milioane de dolari).

Cargoul aflat sub pavilion singaporez a fost capturat in luna iunie, in largul Somaliei.