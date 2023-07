Cinci femei, sclavele unei secte, timp de 20 de ani

Apa, paine si o lingurita de miere la cina. Cu atat au supravietuit timp de 20 de ani, cinci femei din Cehia, tinute sclave de liderul unei secte.

Barbatul, in varsta de 74 de ani, le-a obligat pe femei sa construiasca o casa si o capela pentru sotia sa. Atunci cand un vecin a criticat situatia, Jiri Adam a replicat: "Nu avem nevoie de Dumnezeu aici. Eu sunt Dumnezeu", relateaza The Sun.

Secta de care apartine barbatul, Miscarea Graalului, are peste zece mii de adepti in lume, iar in Cehia este recunoscuta ca religie oficiala.

Jiri Adam a fost retinut de politie dupa ce a incercat sa fuga din tara. Pe langa faptul ca le-a tinut captive pe cele cinci femei, el mai este acuzat si de agresiuni sexuale.

