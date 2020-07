Cinci persoane si-au pierdut viata in urma ploilor musonice din Pakistan

"Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in diferite parti ale orasului Karachi", a declarat Mohammad Shafi, un purtator de cuvant al autoritatii provinciale pentru gestionarea dezastrelor. Alte 12 persoane si-au pierdut viata de la inceputul sezonului musonic in acest an, a mai spus el.Orasul Karachi are peste 15 milioane de locuitori. Marea lor majoritate traiesc in mahalale. Metropola este afectata in fiecare an de inundatii din cauza dezvoltarii urbane precare si a sistemelor de drenaj infundate.Expertii considera ca precipitatiile extreme pe perioade scurte de timp sunt de asemenea responsabile de inundatiile din zonele urbane.Serviciul de Meteorologie din Pakistan a prognozat cu 20% mai multe ploi si inundatii in orase in acest sezon musonic si a cerut autoritatilor sa ia masuri de precautie.Fenomene precum inundatii masive, eroziunea terenurilor, seceta si smog ca urmare a calitatii scazute a aerului s-au intensificat in ultimii ani in Pakistan.Specialisti in clima afirma ca acest lucru a fost rezultatul incalzirii globale si a situarii acestei tari in apropierea unor state puternic industrializate, precum China si India