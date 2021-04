Guillermo Lasso a castigat alegerile prezidentiale din Ecuador in fata candidatului socialist. Cate voturi a obtinut

In primul tur al alegerilor prezidentiale , la 7 februarie, Andres Arauz se situase pe primul loc cu 32,72% din voturi, iar Guillermo Lasso obtinuse doar 19,74%."Este o zi istorica, o zi in care toti ecuadorienii si-au decis viitorul, si-au exprimat cu votul lor necesitatea unei schimbari si dorinta de zile mai bune pentru toti", le-a spus Lasso simpatizantilor sai prezenti in orasul Guayaquil (sud-vest). La cea de-a treia candidatura pentru presedintie , Guillermo Lasso a obtinut duminica 52,51% din voturi, fata de 47,49% rivalul sau, conform rezultatelor oficiale partiale anuntate de Consiliul electoral national (CNE).Guillermo Lasso s-a angajat sa preia "provocarea" de a schimba tara, care se confrunta cu o severa criza economica, agravata de pandemia de COVID-19, transmite AFP.