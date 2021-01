Cine este Pavel Abraham, retras de Maia Sandu din Comisia pentru selectarea candidatilor la postul de judecator la CEDO

Pavel Abraham retras de Maia Sandu din Comisia pentru selectarea candidatilor la postul de judecator la CEDO

Conform CV-ului publicat de Ministerul Justitiei, Pavel Abraham activeaza in calitate de avocat coordonator la SCA "Abraham & Asociatii" din anul 2013, scrie zdg.md In perioada 2010-2013 Abraham a activat in calitate de avocat la Cabinetul individual avocatul Pavel Abraham, iar in perioada 2000-2008 acesta a fost sef de catedra Asistenta Sociala si Probatiune la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala.De asemenea, in ianuarie 2001 - februarie 2003, Abraham a exercitat functia de Secretar de Stat pentru relatia cu Parlamentul la Ministerul de Interne, iar in anul 1997 acesta a ocupat functia de Inspector General al Politiei Romane la Ministerul de Interne.Tot vineri, 15 ianuarie, expertul in politici publice si dezvoltare locala, Sorin Ionita, a spus intr-o postare pe Facebook , ca Pavel Abraham ar avea o reputatie indoielnica in Romania."Daca va intrebati ce mai face Pavel Abraham, militianul anilor '80-'90, cadrist in MAI pe vremea lui Ceausescu, apoi ciomag al PSD in politie, avocat al interlopilor si stalp al anti-reformelor pe Antene TV, aflati ca fericeste Republica Moldova ca membru in comisia care va selecta judecatorul lor la CEDO. Maia Sandu vrea sa-l scoata, dar se opune cu ghearele si dintii partidul socialist pro-Kremlin, in special fostul ministru de Justitie Fadei Nagacevshi, aflat in dragoste mare cu Abraham al nostru", a scris Sorin Ionita.Consiliera prezidentiala in domeniul justitiei, Olesea Stamate, a anuntat joi, 14 ianuarie, ca presedinta Maia Sandu a retras din componenta Comisiei pentru selectarea candidatilor la functia de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului din partea R. Moldova membrul desemnat de fostul sef de stat Igor Dodon Consiliera prezidentiala in domeniul justitiei, Olesea Stamate, spunea ca Pavel Abraham, membrul desemnat de Igor Dodon in componenta Comisiei pentru selectarea candidatilor la functia de judecator la CEDO din partea R. Moldova, a fost retras din cauza unor dubii rezonabile cu privire la integritatea acestuia.Citeste si: