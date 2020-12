Cine este Victor Gaiciuc, favoritul pentru functia de premier interimar in Republica Moldova

Cine e Gaiciuc

"Potrivit legii cu privire la Guvern, interimatul functiei de prim-ministru urmeaza sa fie asigurat de catre un viceprim-ministru. In cazul in care se retrage domnul Puscuta, urmatorul candidat este viceprim-ministrul pentru Reintegrare.In cazul unui refuz, interimatul poate fi asigurat de catre cel mai experimentat ministru, domnul Gaiciuc", a spus Viorica Dumbraveanu in cadrul emisiunii "Puterea a Patra", transmite Stiri.md cu referire la realitatea.md.Anuntul ei vine dupa ce Ion Chicu a declarat ca nu doreste sa asigure interimatul functiei dupa data de 31 decembrie 2020.Victor Gaiciuc este un general de divizie din Republica Moldova. A indeplinit functia de ministru al apararii al Republicii Moldova intre 19 aprilie 2001 - 15 octombrie 2004, 14 noiembrie 2009 - 16 martie 2020 si 9 noiembrie 2020 - 23 decembrie 2020. El este favorit sa devina premier interimar al Republicii Moldova.In schimb, Viorica Dumbraveanu va continua sa fie ministru interimar al Sanatatii doar pana la 31 decembrie 2020. Totodata, interimatul functiei de ministru al Muncii si Protectiei Sociale, ministru al Finantelor si ministru al Economiei si Infrastructurii, va fi asigurat de ministrii actuali, respectiv Serghei Puscuta si Anatol Usatii. Ceilalti ministri vor continua activitatea mai departe si dupa 31 decembrie 2020.