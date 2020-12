Chinezii ratifica un tratat de extradare cu Turcia si provoaca ingrijorari in diaspora

In pofida faptului ca Parlamentul turc nu a ratificat acest acord bilateral, semnat in 2017, aceasta ratificare chineza ar urma sa creeze ingrijorari in cadrul importantei diaspore uigure - estimata la 50.000 de persoane - in Turcia China aplica in regiunea Xinjiang (nord-vest) o politica de supraveghere maxima a uigurilor, in urma unei serii de atentate sangeroase vizand civili.Beijingul acuza o miscare separatista si islamista uigura de aceste atentate.Potrivit unor experti, autoritatile chineze au internat cel putin un milion de persoane - marea majoritate uiguri - in "lagare".Beijingul spune insa ca este vorba despre "centre de formare profesionala" menite sa ajute populatia sa gaseasca locuri de munca si sa o indeparteze astfel de extremism.Numerosi uiguri, care se declara victime ale persecutiei, au fugit in Turcia.Textul - pe care Beijingul vrea sa-l foloseasca in vederea unei accelerari a intoarcerii unor uiguri musulmani suspectati de " terorism " care s-au refugiat in Turcia - prevede insa mai multe motive de refuz.Un caz de refuz este cel in care un stat care primeste o cerere de extradare o considera legata de o "crima politica", atunci cand persoana vizata este unul dintre cetatenii sai sau daca aceasta persoana beneficiaza de dreptul de azil."Acest tratat de extradare va provoca panica in randul uigurilor care au fugit din China si care nu au primit inca cetatenia turca", declara pentru AFP un purtator de cuvant al Congresului Mondial Uigur, o organizatie a exilatilor, cu sediul in Germania, Dilxat Raxit."Indemnam Guvernul turc (...) sa impiedice ca acest tratat sa devina un instrument de persecutie", subliniaza el si da asigurari ca Beijingul exercita o presiune economica asupra Turciei, pentru a ratifica tratatul.Problema uigura este o problema delicata pentru Ankara, deoarece turcii sunt sensibili la cauza uigura.Presa acuza Turcia de faptul ca a expulzat deja - in mod discret - uiguri catre China si a provocat un val de indignare in randul opiniei publice.Turcia este singura tara majoritar musulmana care a denuntat, pana in prezent, in mod public, tratamentul aplicat uigurilor.Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu denunta, la inceputul lui 2019, o "rusine pentru omenire".Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a laudat insa, anul trecut, in China, politica aplicata de Beijing in Xinjiang, apreciind caoamenii sunt "fericiti", potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua.CITESTE SI: